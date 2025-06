Familienfeier am Sonntag: Pietro Lombardis Sohn Amelio wird getauft

Der Glaube an Gott spielt eine wichtige Rolle im Leben von Pietro Lombardi (33). «Gott war immer eine wichtige Stütze für mich, vor allem in schweren Zeiten», erklärte er einmal der «Bild». Der Tageszeitung hat er nun auch verraten, dass an diesem Wochenende die Taufe seines zweiten Sohnes mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) stattfindet.