Familienfoto: Harper Beckham stiehlt allen die Show

Bereits in den vergangenen Monaten präsentierte sich Harper Beckham immer wieder in stylischen Outfits neben ihrer berühmten Mutter Victoria Beckham oder ihrem Vater. Im November begeisterte die 13–Jährige in einem hellblauen Seidenkleid mit zarten Spaghetti–Trägern die Fotografen bei den «Harper's Bazaar»–Awards in London. Im September zeigte sie sich während der Fashion Week in Paris in einem rosafarbenen Satinkleid in Begleitung ihres Vaters David Beckham sowie ihrer Brüder Romeo und Cruz.