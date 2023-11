Familiensache! Auch Amira Pocher hat einen neuen Podcast-Partner

Denn viele weitere Kommentare messen diesen Coup auch an Amiras – und Himas – früheren Worten und so ist zu lesen: «Der Bruder, der nie in die Öffentlichkeit wollte... die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor.» Oder: «Dafür, dass die beide nicht in der Öffentlichkeit stehen ‹wollten›, ist ganz schön was los.» Eine weitere Userin schimpft: «Zwei öffentlichkeitsscheue Menschen, die nie in die Öffentlichkeit wollten machen zusammen einen Podcast. So dreist muss man erst mal sein.» Wieder eine andere Followerin fasst fast schon beeindruckt zusammen: «Da hat sie die Maschine ja gut in Gang gesetzt und jetzt wird die Familie gleich mitversorgt, super.»