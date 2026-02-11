Familiensache bei «GNTM»: Tochter Leni springt für Heidi Klum ein

Noch mehr vom Klum–Clan in «On & Off Catwalk»

Weiterer familiärer «GNTM»–Nachschub ist durchaus denkbar – schliesslich hat Klum noch drei weitere Kinder. Sohn Henry Samuel (20) ist bereits in die Model–Fussstapfen getreten. Im Interview mit der «Vogue» zu seinem Laufsteg–Debüt im Januar 2025 in Paris sagte Henry über eine mögliche Show–Beteiligung: «Das ist etwas, worüber ich bisher nicht viel nachgedacht habe. Mein Deutsch ist nicht so gut wie das meiner Schwester Leni, deshalb müsste ich die Sprache definitiv noch besser lernen, um mich wohlzufühlen. Aber ich denke, es könnte wirklich Spass machen – man weiss ja nie!» In der Staffel von 2025 hatte er zumindest einen kleinen Kurzauftritt bei «GNTM» und betätigte als Assistent für den Modelwalk am Set eine Filmklappe.