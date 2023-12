«Familientreffen»: Alte und neue «The Crown»-Stars feiern in London

Viel los auf dem roten Teppich in London: Kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Teils der finalen Staffel von «The Crown» am 14. Dezember haben sich die Serienstars am Dienstag zur Premiere in der Royal Festival Hall zusammengefunden. Neben den aktuellen Darstellern der sechsten Staffel waren auch einige Schauspieler aus den vorangegangenen Episoden bei dem Event dabei, unter anderem Emma Corrin (27) und Gillian Anderson (55).