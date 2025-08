Fan stirbt im Wembley-Stadion: Oasis reagieren «schockiert»

Das Konzert von Oasis im Wembley–Stadion am 3. August fang wie geplant statt. Es ist das fünfte von sieben ausverkauften Konzerten, die die Band im Rahmen ihrer Reunion–Tournee in Grossbritannien spielen wird. Die erste Etappe der Wembley–Konzerte endete am 3. August; die Musiker kehren für eine zweite Etappe am 27. und 28. September an den legendären Veranstaltungsort zurück.