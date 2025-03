Eleganz trifft Verspieltheit

Fan-Vorführung: Millie Bobby Brown begeistert mit floralem Kleid

Bei der Fan–Vorführung ihres neuen Netflix–Films «The Electric State» in New York zog Millie Bobby Brown alle Blicke auf sich. Die 21–jährige Schauspielerin erschien in einem aussergewöhnlichen schwarzen Kleid mit aufwendigen Blumen–Applikationen.