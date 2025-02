Fans pfeifen Taylor Swift beim Super Bowl gnadenlos aus

Für die sonst von ihren Fans auf Händen getragene Sängerin eine ziemlich neue Erfahrung. Sichtlich irritiert blickte Swift umher und schien zu fragen: «What's going on?» (zu Deutsch in etwa: «Was ist denn hier los?»). Die feindselige Reaktion hatte einen relativ einfach zu erklärenden Grund: Die Anhänger der Philadelphia Eagles waren im Stadion deutlich in der Überzahl und machten entsprechend Stimmung – gegen alles und jeden, der es mit den Kansas City Chiefs hielt. Und dazu gehört seit einiger Zeit eben auch Taylor Swift, die seit Sommer 2023 mit Chiefs–Star Travis Kelce (35) liiert ist.