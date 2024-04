Fans sauer: Jonas Brothers verschieben überraschend ihre Europa-Tour

Mit dieser Ankündigung machen sich die Jonas Brothers keine Freunde. In vier Wochen sollte die Europa–Tournee der Musiker starten, die sie Ende Mai und Anfang Juni auch für drei Konzerte nach Deutschland geführt hätte. Doch in einem Video auf Instagram verkünden die Brüder jetzt, dass sie die Termine spontan in den Herbst verlegen. «Wir verschieben die Termine für die Europa–Tour auf einen späteren Zeitraum diesen Jahres. Aber nur, weil wir andere aufregende Projekte haben, die wir zu einem späteren Zeitraum mit euch teilen werden», erklären Kevin (36), Joe (34) und Nick Jonas (31) in dem kurzen Clip.