Fans trauern um seine Locken: Harry Styles überrascht mit neuem Look

Taylor Swift besang Harry Styles' Haare

Einige Fans vermuten sogar, dass Styles‹ neue Frisur eine Reaktion auf das neue Album von Taylor Swift (33) sein könnte. Die beiden waren zwischen 2012 und 2013 für kurze Zeit ein Paar. Damals arbeitete Swift gerade an ihrem Album «1989». In der am 27. Oktober veröffentlichten neu aufgenommenen Version «1989 (Taylor›s Version)» veröffentlichte sie nun fünf neue Tracks, die von der kurzen Beziehung handeln sollen. Auch Styles‹ berühmte Mähne ist in einigen Songtexten Thema. In «Now That We Don›t Talk (Taylor‹s Version) (From The Vault)» heisst es etwa: «You grew your hair long» (zu Deutsch: «Du hast deine Haare lang wachsen lassen»). Auch in «Style (Taylor›s Version)» besingt Swift offenbar Styles' langes Haar.