Fans trauern vor dem «Friends»-Gebäude in New York um Matthew Perry

«The One where we all lost a friend»

Zahlreiche Fans haben demnach in der 90 Bedford Street im Greenwich Village Blumensträusse in der Nähe des Restaurants The Little Owl abgelegt, das sich im Erdgeschoss des aus der Serie bekannten Gebäudes befindet. Auf Schildern und Plakaten seien laut des Berichts Sprüche wie «The One where we all lost a friend» zu lesen – eine Anspielung auf die Original–Titel der einzelnen Folgen bei «Friends».