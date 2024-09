Fans wütend: Beyoncé erhält keine Nominierung bei Country Music Awards

Dass es ihr achtes Nummer–eins–Album in den «Billboard 200»–Charts nicht in die Nominierungsliste der Country Music Association Awards geschafft hat, sorgte für eine Welle an kritischen Kommentaren in den sozialen Medien. «Die CMAs haben wieder einmal denjenigen in der Branche nachgegeben, die es vorziehen, Schwarzen Künstlern die Anerkennung zu verweigern, die sie verdienen», heisst es auf einem X–Fan–Account. «So wurde Beyoncé dieses Jahr in keiner einzigen Kategorie nominiert, obwohl sie mit ‹Texas Hold ›Em‹ und ›Cowboy Carter' rekordverdächtige Erfolge erzielt hat.»