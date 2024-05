«Fantastic Four»: John Malkovich und Potter-Bösewicht sagen zu

Ineson hat Erfahrung als Bösewicht

Für Ralph Ineson ist die Rolle des Bösewichts alles andere als unbekannt. Im Gegenteil: Nach humorigen Ausflügen bei «The Office» hat der britische Schauspieler in den vergangenen drei Jahrzehnten schon so manchem Gegenüber gehörig Angst eingejagt. Als gruseliger Zauberer Amycus Carrow erzeugte er in insgesamt drei Filmen Angstschauer bei Zauber–Novize Harry Potter. Auch «Game of Thrones»–Fans kennen Ineson von seiner dunklen Seite. Als Plünderer Dagmer Cleftjaw war er fester Cast–Bestandteil der zweiten Staffel der weltweiten Erfolgsserie. Damit noch nicht genug des Grusel–Genres: Auch in «The Witch» sorgte er bei den Anhängern der düsteren Kunst für wohliges Gruseln. Der nächste «Fantastic Four»–Streifen ist der erste unter dem Dach des Marvel Cinematic Universe (MCU). Hierin droht den vier Helden von ihrem Haupt–Widersacher Galactus, gespielt von Ineson, kräftig Gegenwind. Derzeit ist Ineson als Priester in 20th Century's «The First Omen» zu sehen.