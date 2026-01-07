Farbe auf dem Teller: Gesunde Regenbogen-Lasagne

Wenn Gemüse zum Kunstwerk wird: Diese Regenbogen–Lasagne vereint farbenfrohe Schichten zu einem vegetarischen Hauptgericht, das optisch und geschmacklich begeistert – ohne Fleisch, aber mit viel Tiefe und Charakter.
Zutaten (4 Personen)
15–16 Lasagneplatten
300 g frischer Blattspinat
400 g stückige Tomaten (Dose)
300 g Hokkaido–Kürbis
150 g Mais (Dose, abgetropft)
250 g Champignons
300 g vorgegarte Rote Beete
2 Knoblauchzehen
1 Zwiebel
4 EL Olivenöl
1 TL getrockneter Thymian
1/2 TL Muskatnuss
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Auflaufform (25 x 30 cm), 2 Pfannen, Schneidebrett, Sparschäler, Reibe, Schaumkelle, Messbecher
Zubereitung (90 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. Den Kürbis schälen, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Rote Beete grob raspeln oder in feine Würfel schneiden.
2. Die Kürbisstücke in einem Topf mit der Gemüsebrühe weich kochen, was etwa 15 Minuten dauert. Den abgetropften Mais hinzufügen und alles mit dem Stabmixer zu einem samtigen Püree verarbeiten. Mit Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken.
3. In einer Pfanne zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen und die Hälfte der Zwiebeln glasig dünsten. Den Spinat portionsweise zugeben und zusammenfallen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, dann die stückigen Tomaten unterrühren und fünf Minuten köcheln lassen.
4. In der zweiten Pfanne das restliche Öl erhitzen und die Champignons mit dem restlichen Knoblauch goldbraun anbraten, bis sie ihr volles Aroma entfalten und leicht karamellisieren.
5. Die Auflaufform leicht einfetten. Die erste Schicht Lasagneplatten einlegen und die Spinat–Tomaten–Mischung darauf verteilen. Die nächste Nudelschicht auflegen und das Kürbis–Mais–Püree gleichmässig darauf streichen. Erneut Platten einschichten und die gebratenen Pilze verteilen. Eine weitere Nudelschicht mit der Roten Beete bedecken. Auch auf die Lasagneplatte etwas von dem pinken Gemüse geben.
6. Die Lasagne im vorgeheizten Ofen 35–40 Minuten goldbraun backen. Vor dem Anschneiden zehn Minuten ruhen lassen.
Anrichtetipps
Die Lasagne direkt in der Form auf den Tisch bringen. Beim Anschneiden werden die bunten Schichten sichtbar. Frische Basilikumblätter und ein Spritzer Olivenöl vollenden das Gericht.
Getränkeempfehlung
Ein leichter Cider unterstützt die erdigen Gemüsenoten mit frischer Apfelsäure.
Ein Zitronen–Thymian–Wasser bietet einen leichten, erfrischenden Ausgleich zum Gericht.
Rezeptvariationen
Für mehr Protein kann jede Gemüseschicht mit zerbröckeltem Feta oder Ricotta ergänzt werden.
Walnusskerne auf der obersten Schicht sorgen für einen nussigen Crunch.