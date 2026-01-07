Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Farbe auf dem Teller: Gesunde Regenbogen-Lasagne
Vegetarischer Schichtgenuss

Farbe auf dem Teller: Gesunde Regenbogen-Lasagne

Von Kürbis über Spinat bis Rote Beete: Jede Schicht dieser Lasagne bietet etwas Neues. So wird das Gericht zum Highlight, das Geschmack und Optik perfekt vereint.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Diese Lasagne bringt Farbe in graue Tage.
Diese Lasagne bringt Farbe in graue Tage. Fascinadora/iStock via Getty Images

Wenn Gemüse zum Kunstwerk wird: Diese Regenbogen–Lasagne vereint farbenfrohe Schichten zu einem vegetarischen Hauptgericht, das optisch und geschmacklich begeistert – ohne Fleisch, aber mit viel Tiefe und Charakter.

Zutaten (4 Personen)

15–16 Lasagneplatten

300 g frischer Blattspinat

400 g stückige Tomaten (Dose)

300 g Hokkaido–Kürbis

150 g Mais (Dose, abgetropft)

250 g Champignons

300 g vorgegarte Rote Beete

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

4 EL Olivenöl

1 TL getrockneter Thymian

1/2 TL Muskatnuss

Meersalz und schwarzer Pfeffer

Kochutensilien: Auflaufform (25 x 30 cm), 2 Pfannen, Schneidebrett, Sparschäler, Reibe, Schaumkelle, Messbecher

Zubereitung (90 Minuten)

1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. Den Kürbis schälen, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Rote Beete grob raspeln oder in feine Würfel schneiden.

2. Die Kürbisstücke in einem Topf mit der Gemüsebrühe weich kochen, was etwa 15 Minuten dauert. Den abgetropften Mais hinzufügen und alles mit dem Stabmixer zu einem samtigen Püree verarbeiten. Mit Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken.

3. In einer Pfanne zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen und die Hälfte der Zwiebeln glasig dünsten. Den Spinat portionsweise zugeben und zusammenfallen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, dann die stückigen Tomaten unterrühren und fünf Minuten köcheln lassen.

4. In der zweiten Pfanne das restliche Öl erhitzen und die Champignons mit dem restlichen Knoblauch goldbraun anbraten, bis sie ihr volles Aroma entfalten und leicht karamellisieren.

5. Die Auflaufform leicht einfetten. Die erste Schicht Lasagneplatten einlegen und die Spinat–Tomaten–Mischung darauf verteilen. Die nächste Nudelschicht auflegen und das Kürbis–Mais–Püree gleichmässig darauf streichen. Erneut Platten einschichten und die gebratenen Pilze verteilen. Eine weitere Nudelschicht mit der Roten Beete bedecken. Auch auf die Lasagneplatte etwas von dem pinken Gemüse geben.

6. Die Lasagne im vorgeheizten Ofen 35–40 Minuten goldbraun backen. Vor dem Anschneiden zehn Minuten ruhen lassen.

Anrichtetipps

Die Lasagne direkt in der Form auf den Tisch bringen. Beim Anschneiden werden die bunten Schichten sichtbar. Frische Basilikumblätter und ein Spritzer Olivenöl vollenden das Gericht.

Getränkeempfehlung

Ein leichter Cider unterstützt die erdigen Gemüsenoten mit frischer Apfelsäure.

Ein Zitronen–Thymian–Wasser bietet einen leichten, erfrischenden Ausgleich zum Gericht.

Rezeptvariationen

Für mehr Protein kann jede Gemüseschicht mit zerbröckeltem Feta oder Ricotta ergänzt werden.

Walnusskerne auf der obersten Schicht sorgen für einen nussigen Crunch.

Von SpotOn vor 17 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Rezept
#Lasagne
#Spinat