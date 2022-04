Farben, Fotos und die Handtaschen: So kommuniziert die Queen

Queen Elizabeth II. feiert am heutigen Donnerstag (21. April) ihren 96. Geburtstag, offiziell ist es jedes Jahr an einem Juni-Samstag soweit. Doch in diesem Jahr wird die traditionelle Militärparade «Trooping the Colour» ihr zu Ehren am 2. Juni (ein Donnerstag) gleichzeitig die mehrtägigen Feierlichkeiten anlässlich ihres 70. Thronjubiläums einläuten.