Fashion-Ausblick: Diese Teile gehören in die Herbstgarderobe

Faux–Fur–Jacken

Der Herbst 2025 wird opulent: Voluminöse Faux–Fur–Jacken bringen einen Hauch Luxus in die Jahreszeit. Fashionistas haben die Wahl in Sachen Länge, Farbe und Muster. Ganz vorne mit dabei: Mäntel im Leomuster. War der Animal Print nie verschwunden, lebt er jetzt dennoch neu auf. Auch mehrere Leo–Teile können ganz leicht kombiniert werden. Zum Mantel darf es gerne eine matchende Handtasche sein.