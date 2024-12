Fashion Awards: Rihanna und A$AP Rocky ziehen alle Blicke auf sich

Rihanna (36) ist auf roten Teppichen für ihre Fashion–Statements bekannt. Die Sängerin nutzte auch am Montag (2. Dezember) die Gelegenheit, um sich in Sachen Styling von anderen abzuheben. Bei den British Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall zeigte sie sich neben Partner A$AP Rocky (36) in einem plüschigen Outfit.