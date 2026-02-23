«Fashion is Art»: Der Dresscode für die Met Gala steht fest

Das Thema der Gala ist eng mit der Frühjahrsausstellung des Costume Institute verknüpft, die den Titel «Costume Art» trägt. Es ist ein historisches Jahr für das Metropolitan Museum of Art (Met), da die Ausstellung die Eröffnung der ersten permanenten Galerien des Instituts – der rund 1.100 Quadratmeter grossen Condé M. Nast Galleries – markiert. Die Ausstellung wird vom 10. Mai 2026 bis zum 10. Januar 2027 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.