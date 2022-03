Fashion-Statement: Oscar Isaac begeistert im Rock bei Marvel-Premiere

Den Award als bester Style-Superheld hat Schauspieler Oscar Isaac (43) mit diesem Auftritt allemal verdient. Der Star der neuen Marvel-Serie «Moon Knight», die am 30. März 2022 bei Disney+ erscheint, rockte im wahrsten Sinne des Wortes die Premiere in London. Für die Veranstaltung schmiss er sich in einen hellgrauen Anzug von Designer Thom Browne, statt einer Anzughose kombinierte er dazu jedoch einen farblich passenden Rock.