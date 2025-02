Fashion Week in New York: Leni Klum begeistert im Spitzen-Look

Model Leni Klum (20) gehörte zu den Stargästen der Modenschau von Michael Kors (65) im Rahmen der New York Fashion Week. Die Tochter von Heidi Klum (51) überzeugte bei ihrem Auftritt am Dienstag mit ihrem eigenen Look und wählte für den Anlass ein beigefarbenes Ensemble aus Spitze.