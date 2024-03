Fashionikone Iris Apfel ist mit 102 Jahren gestorben

Ihre extravagante Mode, Vorliebe für auffälligen Schmuck und die grosse runde Brille machten sie zur wahren Fashionikone. Jetzt ist Iris Apfel im Alter von 102 Jahren gestorben. Die Geschäftsfrau und Innenarchitektin starb am 1. März in ihrem Haus in Palm Beach, Florida, wie ein Sprecher der «New York Times» bestätigte.