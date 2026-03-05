Fashionshow seiner Tochter: Paul McCartney mischt sich unter die Gäste

Doch zuvor liess es sich der Musiker nicht nehmen, seine Tochter bei der Präsentation ihrer Winterkollektion 2026 zu begegnen: Vater und Tochter posierten gemeinsam für die Kameras. Stella McCartney wirkte in einem grauen Blazer und massgeschneiderten Hosen entspannt und zufrieden. Ihre Show am Mittwoch hatte sie in einer Reithalle im Bois de Boulogne abgehalten und dabei im Jahr des Feuer–Pferdes auch Pferde in die Inszenierung integriert.