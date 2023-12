«Fast & Furious 10»: PS-Sensation startet im Heimkino

Eine wilde Hetzjagd rund um den Planeten beginnt. So muss Dom etwa zunächst in der italienischen Hauptstadt Rom dafür sorgen, dass Dante nicht mit einer gewaltigen Bombe den Vatikan in Schutt und Asche legt. Nach diesem explosiven Action–Auftakt geht es unter anderem weiter nach Los Angeles, London, Rio de Janeiro und sogar in die Antarktis.