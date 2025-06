«Fast & Furious 11»: Vin Diesel will Comeback von Paul Walkers Brian

Länger war es still um den elften und letzten «Fast & Furious»–Film. Nun hat Vin Diesel (57) ein Update zu dem Finale der Auto–Action gegeben. Auf dem FuelFest im kalifornischen Pomona am Wochenende kündigte der Star und Produzent des PS–Franchises einen (groben) Kinostart an. Im April 2027 soll es so weit sein. Damit ist die Wartezeit für «Fast & Furious»–Fans noch länger als gedacht. Bisher war von einem Debüt im Jahr 2026 die Rede.