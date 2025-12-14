«Fast & Furious» mit Cristiano Ronaldo? Vin Diesel hat Rolle für ihn

Wann erscheint der 11. «Fast & Furious»–Film?

Vin Diesel selbst stellte bei einem Auftritt vor einigen Monaten in Aussicht, dass «Fast X: Part 2» im April 2027 in den Kinos erscheinen könnte. Doch haben die Dreharbeiten zum insgesamt 12. Eintrag ins langlebige PS–Franchise derzeit noch gar nicht begonnen. Laut eines Berichts des «The Wall Street Journal» haben auch die meisten der Stars der Filmreihe gegenwärtig noch keinen Vertrag für ihre Rückkehr unterschrieben – und auch das Drehbuch soll das Filmstudio Universal derzeit noch nicht abgenickt haben.