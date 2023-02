Fasten: Die beliebtesten Methoden im Überblick

Die mehrwöchige Schrothkur findet in der Regel in einer Kureinrichtung statt. Dort starten Fastende ihren Tag mit Kräutertees und Dunstwickel, die den Körper zum Schwitzen und Entgiften bringen sollen. Abhängig von Trocken- und Trinktagen, folgen anschliessend Ruhe oder Bewegung. Bei der klassischen Schrothkur wechseln sich drei Trockentage mit zwei kleinen und zwei grossen Trinktagen ab. An Trockentagen wird kaum getrunken. An Trinktagen nimmt man einen halben respektive eineinhalb Liter Flüssigkeit zu sich. Vom einst üblichen Alkoholkonsum raten Experten heute aufgrund der ohnehin geringen Flüssigkeitszufuhr ab.