Fasten: Warum der Verzicht auf Essen so gut ist

Wie unterscheidet sich das Fasten von klassischen Diäten, die sich viele am Jahresanfang vornehmen?

Britte Kleweken, Nicole Fürderer, Eric Schmelter: Im Gegensatz zu Diäten geht es beim Fasten nicht ausschliesslich um eine Gewichtsabnahme, sondern in erster Linie um Ausscheidung und Regeneration. Da keine feste Nahrung und kaum Kalorien von aussen zugeführt werden, muss der Körper sich komplett umstellen, um Energie aus sich selbst beziehungsweise den Reserven zu generieren. Dazu bedient sich der Körper aus den Lagern und räumt dabei auch mal ordentlich auf. Vieles, was eigentlich nur so «rumliegt» wird endlich mal wieder benutzt. Dieser besondere Fastenstoffwechsel hat positive Effekte bis in die kleinsten Zellen und wirkt sich regenerierend auf den ganzen Körper aus.