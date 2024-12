Fatboy Slim verliert Mutter an erstem Weihnachtstag

«Der Verlust von zwei Grosseltern in diesem Jahr hat mich wirklich wachsen lassen»

«Meine Oma Ros ist am ersten Weihnachtsfeiertag gestorben», schreibt Woody Cook in einem Beitrag auf der Social–Media–Plattform. «Sie war eine unglaubliche Frau und ‹sie war bereit, ihr nächstes Leben zu beginnen›. Diese Art von Optimismus und Mentalität inspiriert mich wirklich.» Weiter schreibt Fatboy Slims Sohn: «Der Verlust von zwei Grosseltern in diesem Jahr hat mich wirklich wachsen lassen und mich dazu gebracht, mich viel mehr auf die Familie zu konzentrieren.»