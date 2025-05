Fatih Akin, Diane Kruger und Matthias Schweighöfer erobern Cannes

Eine Palme wird es nicht geben

Das Coming–of–Age–Drama, das auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm (85) basiert und im Jahr 1945 spielt, feierte bereits Donnerstagabend seine erste Aufführung in Cannes. Allein an diesem Freitag wird es im Verlauf des Tages weitere dreimal gezeigt. Aussicht auf die Goldene Palme hat der Streifen jedoch nicht, «Amrum» läuft ausser Konkurrenz. Am 9. Oktober soll der Film in die deutschen Kinos kommen.