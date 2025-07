FC Bayern holt Luis Díaz: Diese Familientragödie musste er überwinden

Am Dienstagmorgen landete Flug NH217 aus Tokio am Münchner Flughafen – an Bord sass der Mann, auf den der FC Bayern München so lange gewartet hatte. Luis Fernando Díaz Marulanda (28), kolumbianischer Nationalspieler und künftig einer der teuersten Transfers in der Vereinsgeschichte der Münchner. Für kolportierte 67,5 Millionen Euro wechselt der Flügelspieler vom FC Liverpool nach Deutschland, mit Boni soll die Summe auf 75 Millionen Euro ansteigen können.