FC Bayern München: Neuer und Kane treffen Gosling und Blunt

Bayern und Barbenheimer in Berlin

Wie kam es zu der ungewöhnlichen Konstellation: Ryan Gosling und Emily Blunt sind gerade auf Promotour für ihren neuen Film «The Fall Guy». Dabei machten sie am Wochenende Halt in Berlin. Der Film startet am 30. April 2024 in den deutschen Kinos. Ryan Gosling spielt den Stuntman Colt Seavers, der einen verschwundenen Filmstar suchen soll. Emily Blunt verkörpert seine Chefin und Ex–Partnerin.