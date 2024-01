FC Bayern plant Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena

Die Nachricht vom Tod der Lichtgestalt Franz Beckenbauer (1945–2024) hat die Fussballwelt in tiefe Trauer gestürzt. Die Legende starb am vergangenen Sonntag, dem 7. Januar 2024, im Alter von 78 Jahren in seiner Wahlheimat Salzburg. Nun plant sein ehemaliger Verein, der deutsche Rekordmeister FC Bayern München, eine riesige Trauerfeier zu Ehren des Kaisers. Wie der Ex–Bayern–Boss und heutige Aufsichtsrat der FC Bayern München AG, Karl–Heinz Rummenigge (68), in einem Statement gegenüber der «Bild»–Zeitung bekannt gab, arbeitet der Verein zur Stunde an der Umsetzung einer Trauerfeier in der Allianz Arena.