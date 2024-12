FCB richtet Legendenspiel für verstorbenen Franz Beckenbauer aus

Am 7. Januar 2024 war der als «Kaiser Franz» gefeierte Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren gestorben. Der ehemalige Fussballspieler und Trainer hatte seine letzten Lebensjahre zurückgezogen in Salzburg verbracht. Bereits 2019 erlitt er einen Augeninfarkt und erblindete auf dem rechten Auge. Zudem musste sich Beckenbauer in den Jahren 2016 und 2017 zwei Herz–Operationen unterziehen.