«Fear and Loathing in Las Vegas»: Johnny Depps Drogentrip wird 25

Schon auf der Anfahrt befinden sich beide im Rausch: «Wir waren irgendwo in der Nähe von Barstow, am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen.» Was folgt, ist ein in einem Trailer als «ultimativer Trip» beschriebener, fast zweistündiger Fiebertraum von einem Film. Einer, der Depp und del Toro durch das «Fledermausland» auf ein Kinoabenteuer in die Stadt der Sünde führt, das seinesgleichen sucht.