«Fear the Walking Dead»: Das Ende der Zombie-Apokalypse

Ein komplettes Ende der apokalyptischen «Walking Dead»-Abenteuer ist in jedem Fall nicht in Sicht, denn weitere Serien sind bereits geplant. Schon in rund einem Monat, am 18. Juni, wird «The Walking Dead: Dead City» in den USA an den Start gehen. In der Miniserie gibt es ein Wiedersehen mit Maggie (Lauren Cohan, 41) und Ex-Superschurke Negan (Jeffrey Dean Morgan, 57), die es nach Manhattan verschlägt. Wie auch die anderen «TWD»-Serien, wird «Dead City» vermutlich dann zeitnah in Deutschland gezeigt.