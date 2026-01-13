Feel-Good gefällig? Diese Filme und Serien lenken vom Weltgeschehen ab

«Call Me by Your Name», 2017

Luca Guadagninos Meisterwerk entführt in einen flirrend heissen Sommer im Norditalien der 80er Jahre und erzählt die Geschichte zwischen dem 17–jährigen Elio (Timothée Chalamet) und dem Doktoranden Oliver (Armie Hammer). Der Film ist fast schon ein physisches Erlebnis. Man meint das Obst an den Bäumen zu riechen, das Wasser im Pool zu spüren und die warme Brise zu hören. Es gibt keine klassischen Antagonisten; selbst Elios Eltern begegnen der Situation mit einer Weisheit und Liebe, die zutiefst tröstlich ist. Der Film lädt dazu ein, sich ganz in der Melancholie und Schönheit des Augenblicks zu verlieren – perfekt, um das Weltgeschehen für zwei Stunden gegen die Sonne Italiens einzutauschen.