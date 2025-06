Fehlender Oscar: Robin Wright über Gehaltskampf bei «House of Cards»

Die Golden–Globe–Preisträgerin machte deutlich, dass diese Argumentationslinie keineswegs ein Einzelfall war. «Das ist seit Jahren das Protokoll – es ist einfach so», erklärte sie. Die Schauspielerin beschrieb ein perfides System: «Wenn Sie fragen, warum diese oder jene Frau nicht das Gleiche wie Will Smith bekommen hat, sagen sie: ‹Es wird steigen, nachdem sie gewonnen hat.› Bei einer Nominierung nicht so sehr. Warum muss das etwas mit einer Gehaltserhöhung zu tun haben?» Aber darüber wütend zu sein, «würde nichts ändern», sagte Wright, die es heute auch als «Geschenk» sieht, dass sie bei «House of Cards» Regie führen konnte. «Ich habe bei dieser Serie so viel gelernt. Ich habe keinen Druck verspürt. Ich wurde ermutigt, es zu tun.»