Fehler vermeiden: Gefärbtes Haar richtig pflegen

Spezieller Sommer-Tipp

Ein weiterer Haarpflege-Tipp speziell für den Sommer: Bei frisch coloriertem Haar sollte man unbedingt auf zu starke Sonneneinstrahlung verzichten. Die UV-Strahlung greift die Haarstruktur an und lässt die Farbe ausbleichen. Ausserdem sollte man zu viel Salz- und Chlorwasser-Kontakt vermeiden. Auch das greift die Haaroberfläche an und sorgt für vorschnellen Glanz-Verlust. Im Urlaub nach einem Badetag im Meer oder Pool das Haar am besten immer gründlich mit kaltem Wasser auswaschen.