Fehlgeburt seiner Frau: Matthias Reim hat sich «machtlos gefühlt»

Abschied vom ungeborenen Kind

Im Interview mit der «Bild»–Zeitung schilderte die Sängerin nun den traurigen Moment des Verlustes. «An einem Abend im Januar wurde mir zu Hause plötzlich schlecht und schwindelig, ich bekam starke Schmerzen und Blutungen», berichtete sie. Sie habe sich ins Krankenhaus fahren lassen, Ehemann Matthias Reim (68) sei bei der gemeinsamen Tochter Zoe geblieben, die im März 2022 geboren wurde und das erste gemeinsame Kind der beiden ist. «In der Klinik bekam ich Infusionen, und man sagte mir, dass ich eine Fehlgeburt erlitten habe. Da war ich in der achten Woche. Ich war am Boden zerstört.»