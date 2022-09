Fehlkäufe: So lassen sich Schrankhüter vermeiden

Zu wissen, was einem gefällt und schmeichelt, ist das A und O. Es birgt aber auch die Gefahr, bewährte Teile in mehreren Ausführungen zu kaufen und sich so modisch im Kreis zu drehen. Besser ist es, sich von Personen mit einem ähnlichen Kleidungsstil zu neuen Kombinationen inspirieren zu lassen. Auf Social Media lassen sich interessante Outfits problemlos abspeichern. Wichtig dabei: Die Looks nicht eins zu eins kopieren, sondern mit persönlichen Favoriten ergänzen oder ersetzen. Am einfachsten funktioniert das mithilfe von Moodboards. Sie zu erstellen, fördert die Kreativität und verschafft einen Überblick über fehlende Teile. Diese auf einer Wunschliste sammeln. Was schon lange darauf steht, ist mit Sicherheit eine gute Investition.