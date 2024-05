Feier mit Biden, Macron und Co.: Prinz William vertritt Charles

Prinz William (41) nimmt eine wichtige politische Veranstaltung wahr. Am 6. Juni wird der sogenannte D–Day gefeiert: der Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. In diesem Jahr jährt sich der Tag, der das Ende des Hitlerregimes einläutete, zum 80. Mal. König Charles (75) reist mit Königin Camilla (76) für die Feierlichkeiten nach Frankreich. Bei der wichtigen Gedenkfeier mit 25 Staatsoberhäuptern in Saint Laurent sur Mer wird aber sein Sohn Prinz William für ihn teilnehmen.