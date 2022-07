Feier mit der Familie: Victoria von Schweden geniesst ihren Ehrentag

Die ganze Familie war anwesend

Anschliessend fuhr die Königsfamilie in einer Kutsche zum Konzert auf Schloss Borgholm, das heute nur noch als Ruine erhalten ist. Dort trafen sie auch Victorias Bruder Prinz Carl Philip (43) und dessen Ehefrau Sofia (37) sowie ihre Schwester Prinzessin Madeleine (40). Alle waren festlich gekleidet, die Männer in hellen Anzügen und die Frauen in farbenfrohen Blumenkleidern.