Feldsalat mit Rosenkohl, Birne und Granatapfel

Die kalte Jahreszeit bringt herrliche Zutaten auf den Teller. Dieser Salat verbindet knackigen Rosenkohl mit süssen Birnen und fruchtigen Granatapfelkernen zu einer vitaminreichen Mahlzeit, die sowohl als Vorspeise als auch als leichtes Hauptgericht überzeugt.
Zutaten (4 Personen)
200 g frischer Feldsalat
300 g Rosenkohl
2 reife Birnen (Sorte Williams oder Conference)
80 g Walnusskerne
1 Granatapfel
4 EL Walnussöl
2 EL Olivenöl
3 EL Apfelessig
1 TL Dijon–Senf
1 EL Ahornsirup
1 Schalotte
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Prise Muskatnuss
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Pfanne, Salatschüssel, Schneebesen, Schneidebrett, scharfes Messer, Salatschleuder
Zubereitung (35 Minuten)
1. Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Den Rosenkohl putzen, die äusseren Blätter entfernen und die Röschen halbieren. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, mit einem Esslöffel Olivenöl beträufeln, salzen und für 20 Minuten rösten, bis die Ränder goldbraun und leicht karamellisiert sind.
2. Die Walnusskerne in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze rösten, bis sie duften und leicht gebräunt sind. Beiseitestellen und grob hacken. Den Granatapfel halbieren und die Kerne vorsichtig herauslösen.
3. Für das Dressing die Schalotte fein würfeln und mit Apfelessig, Senf und Ahornsirup verrühren. Das Walnussöl langsam einarbeiten, bis eine cremige Emulsion entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
4. Die Birnen waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. In schmale Spalten schneiden und in einer Pfanne mit etwas Ahornsirup kurz karamellisieren, bis sie goldbraun schimmern.
5. Den Feldsalat waschen, trockenschleudern und in einer grossen Schüssel mit dem Rosenkohl vermengen. Das Dressing darüber geben und vorsichtig durchheben.
Anrichtetipps
Den Salat auf flachen Tellern anrichten. Die karamellisierten Birnenspalten darauf platzieren, mit Granatapfelkernen bestreuen und die gerösteten Walnüsse darüber verteilen.
Getränkeempfehlung
Ein prickelnder Cranberry–Prosecco verleiht dem Salat eine festliche, elegante Note.
Warm serviert bringt ein Punsch mit Holunder, Apfel und Gewürzen winterliche Gemütlichkeit auf den Tisch.
Rezeptvariationen
Für mehr Protein gebratene Ziegenkäse–Taler auf dem Salat anrichten.
Statt Walnüssen passen auch geröstete Pekannüsse oder Haselnüsse dazu.
Mit gebratenen Speckwürfeln wird der Salat herzhafter.