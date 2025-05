Felicitas Then: «Hier habe ich gelernt, mit viel Amore zu kochen»

«The Taste»–Gewinnerin Felicitas Then (38) kocht kreativ, simpel und mit Twist. Ihre kreativen Rezepte sind vor allem immer eins: lecker und einfach nachzukochen. Am 22. Mai ist sie Talkgästin beim «Begehbaren Kühlschrank» der Initiative Milch in der Mall of Berlin. Mit Ruth Moschner (49) und Mirja du Mont (49) spricht sie über die Vielfalt der Ernährung – im Kühlschrank sowie in der Milchbranche.