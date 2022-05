Felicitas Woll: Das Leben in «Herzogpark» wäre ihr zu anstrengend

Auch das Aussehen ist Woll in ihrem Privatleben nicht so wichtig wie ihrer Rolle. «Es hat sehr lange gedauert, so auszusehen. Ich war immer die, die am längsten in der Maske sass», erzählt sie. Die zehn bis fünfzehn Stunden, in denen sie täglich ihre Rolle gespielt hat, waren kräftezehrend. «Die Kleider waren schwer, die Schuhe waren hoch», sagt Woll. Sie sei zudem nicht der Typ für hohe Schuhe. Auch Designer-Stücke sind in ihrem Kleiderschrank kaum zu finden. Sie besitze aber eine Designer-Handtasche: «Die habe ich mir gekauft und nie getragen. Weil sie dann doch nicht zu mir gepasst hat. Die hat mir damals gefallen und jetzt liegt sie im Schrank.»