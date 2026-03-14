Felicitas Woll: «Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde»

Haben denn Ihre Töchter Ambitionen, Schauspielerinnen zu werden? Würden Sie sie unterstützen – oder eher sagen: «Überlegt euch das gut?»

Woll: Meine grosse Tochter hat überhaupt keine Ambitionen dazu. Bei meiner kleinen Tochter bin ich mir noch nicht sicher. Sie spielt jetzt schon so schön im Schultheater. Sie hat das nötige Selbstbewusstsein und Ausstrahlung. Aber wer weiss. Sie wird das entscheiden, sollte sie das irgendwann machen wollen. Wenn man diesen Wunsch in sich spürt, dann ist man sowieso nicht aufzuhalten. Dann will das erfüllt werden. Das einzige, was ich dann tun kann, ist, es zu unterstützen und an der Seite zu stehen. Aber das ist jetzt sowieso noch Zukunftsmusik.