Felipe und Letizia: Glamouröser Auftritt beim Staatsbankett in China

Majestätischer Empfang am Nachmittag

Am Mittwochnachmittag hatte Xi Jinping den Spaniern einen spektakulären Empfang in Peking bereitet: Unter wehenden Fahnen und begleitet vom Klang der Nationalhymnen beider Länder schritt König Felipe gemeinsam mit Xi Jinping die Reihen der Ehrenformation ab. Königin Letizia und Chinas First Lady beobachteten die Szene von der monumentalen Freitreppe der Grossen Halle aus – einem architektonischen Sinnbild der kommunistischen Partei Chinas Mitte des 20. Jahrhunderts. Peng Liyuan wich Letizia laut dem spanischen Magazin «Hola!» kaum von der Seite und führte sie aufmerksam durch das Protokoll.