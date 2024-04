Felipe und Letizia strahlen beim spanischen Literaturpreis

Felipe und Letizia überzeugen mit klassischer Garderobe

Für dieses wichtige Ereignis der spanischen Literatur–Szene hatten sich Letizia und Felipe jeweils für klassische Looks in zurückhaltenden Farben entschieden. Die 51–Jährige trug ein elegantes und hochgeschlossenes Bouclé–Ensemble in Grau, das an den Ärmeln und im Bereich der Taille durch Fransen aufgelockert wurde. Dazu trug sie klassische schwarze Pumps sowie eine schwarze Handtasche. Ihr perfekt gestylter Long–Bob sowie Perlenohrringe rundeten das Outfit ab.