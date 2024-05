Felipe und Letizia von Spanien: Ihre Ehe überstand schon viele Stürme

Als es bei ihrer Hochzeit in Strömen regnete und die Braut sogar in der Limousine vor der Madrider Almudena–Kathedrale vorfahren musste, unkte so mancher Beobachter, dass dies womöglich ein schlechtes Omen für die Ehe sei. Doch sie hat allen Zweiflern zum Trotz gehalten – und so können König Felipe VI. (56) und seine Frau Königin Letizia (51) am 22. Mai 2024 bereits ihren 20. Hochzeitstag begehen.