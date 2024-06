Felipe und Letizia von Spanien: Süsse Szene bei offiziellem Meeting

Königin Letizia von Spanien (51) und König Felipe VI. (56) erschienen am Donnerstag gemeinsam zum jährlichen Treffen mit den Mitgliedern der «Prinzessin von Asturien»–Stiftung im El–Pardo–Palast in Madrid. Auf den meisten Fotos, die es von dem Meeting gibt, sieht das Königspaar hochkonzentriert aus, doch auf einigen wenigen lächeln sie sich liebevoll an. Bilder wie diese nehmen den seit längerem schwelenden Gerüchten um eine angebliche Ehekrise den Wind aus den Segeln.